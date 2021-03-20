20 марта, 2021, 07:22

В ночь с 19 на 20 марта 2021 года в Киеве состоялся переход к вызванным третьей волной COVID-19 усиленным ограничительным мерам, которые будут действовать как минимум до 9 апреля включительно

Перечень установленных запретов утвержден столичной Постоянной комиссией по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .

С сегодняшнего дня в Киеве запрещается

1. Проведение религиозными организациями богослужений, если не обеспечено наличие в сооружении, помещении не менее 10 квадратных метров на одного человека.

2. Осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте, в количестве большем, чем 50 процентов мест для сидения.

При этом перевозчик несет ответственность за дезинфекцию транспортных средств и обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, и осуществляет контроль за использованием средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, пассажирами во время перевозки, в том числе изготовленных самостоятельно.

3. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов, заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропорту.

4. Работа торгово-развлекательных центров, детско-развлекательных центров всех форм собственности, кроме магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Максимальное количество посетителей магазинов не должно превышать более одного покупателя на 20 квадратных метров площади в учреждениях более 200 квадратных метров.

5. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торговли непродовольственной группой товаров. Реализация указанной группы товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

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6. Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

7. Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченных к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

8. Прием посетителей бассейнов, кроме посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

9. Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при соблюдении участниками таких соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществлении обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников);

10. Работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

11. Деятельность непродовольственных рынков/павильонов и ярмарок.

12. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

13. Посещение посторонними лицами (кроме законных представителей, членов семьи, родственников при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, не чаще чем один раз в неделю) учреждений и заведений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают / находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям/лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно) .

Напомним, инфекционистка Ольга Голубовская заявила, что в Украине особый штамм COVID-19 и он мутирует постоянно.

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