COVID-19 в Украине: 15 тыс. новых, впереди - Львов, Днепр, Житомир, Киев, Одесса
Таковы данные Совета национальной безопасности и обороны по итогам пятницы, 19 марта, передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели:
выявлено - 1 535 218 (+15 292)
умерли - 29 775 (260),
выздоровели - 1 253 972 (+5 190),
болеют - 251 471 (+9 842),
подозревают - 1 700 764 (+25 146).
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Больше всего новых заражений зафиксировано в следующих регионах:
Львовщина - 1180,
Днепропетровщина - 1104,
Житомирщина - 1082,
город Киев - 1070,
Одесская область - 1037,
Киевщина - 1036.
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В остальных украинских областях подобных случаев за последние сутки менее 1 тыс.
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