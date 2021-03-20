COVID-19 в Украине: 15 тыс. новых, впереди - Львов, Днепр, Житомир, Киев, Одесса

20 марта, 2021, 11:07

По состоянию на утро субботы, 20 марта 2021 года, на подконтрольной государству Украина территории выявлено 15 292 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Таковы данные Совета национальной безопасности и обороны по итогам пятницы, 19 марта, передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

выявлено - 1 535 218 (+15 292)

умерли - 29 775 (260),

выздоровели - 1 253 972 (+5 190),

болеют - 251 471 (+9 842),

подозревают - 1 700 764 (+25 146).

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Больше всего новых заражений зафиксировано в следующих регионах:

Львовщина - 1180,

Днепропетровщина - 1104,

Житомирщина - 1082,

город Киев - 1070,

Одесская область - 1037,

Киевщина - 1036.

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В остальных украинских областях подобных случаев за последние сутки менее 1 тыс.

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