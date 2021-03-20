ТРЦ и рестораны работают, а дискотеки, ночные клубы и банкетные залы - нет. Новые ограничения в Одессе

20 марта, 2021, 08:30

Одесса отнесена к "оранжевому" уровню эпидемической опасности. В городе усиленно карантинные мероприятия

Об этом заявил одесский городской голова Геннадий Труханов, передает Еспресо.TV .

По словам мэра, будут действовать следующие ограничения:

- прекращено проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность учреждений по организации досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;

- запрещена работа всех средств размещения, кроме гостиниц;

- развлекательным заведениям и ресторанам нельзя работать в ночное время;

- услуги общественного питания можно предоставлять в том случае, если в заведении будет заполнено менее 50% посадочных мест;

- культурные массовые мероприятия (в т. ч. спортивные, социальные, религиозные) можно проводить с участием не более 220 человек, один человек - на 10 квадратных метров площади здания;

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- перевозка в общественном транспорте разрешена при заполнении не более 50% мест для сидения;

- запрещены плановые госпитализации в больницах; исключения - оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам, которые имеют онкологические заболевания, паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, другие неотложные и срочные меры по госпитализации, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к значительному риску для жизни или здоровья человека;

- запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на десять квадратных метров;

- в музеях, библиотеках может находиться не более одного человека на десять квадратных метров;

- в торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должно находиться не более одного человека на 10 квадратных метров;

- запрещен прием детей в детские учреждения оздоровления и отдыха - речь идет о санаториях и лагерях.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о наличии "британского" штамма коронавируса по всей Украине .

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