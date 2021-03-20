Ученые назвали причины образования тромбов после прививки вакциной AstraZeneca

20 марта, 2021, 17:17

Немецкие и норвежские исследователи выяснили, что образование тромбов после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca вызвано аутоиммунной реакцией

Об этом сообщает The Wall Street Journal .

Ученые из Норвегии и Германии независимо друг от друга пришли к выводу.

Профессор гематологии из Норвегии Пол Андре Хольм, который возглавлял исследование случаев болезни у привитых в стране, заявил, что во время работы было определено антитело, которое формируется после вакцинации и может провоцировать аутоиммунные реакции и последующий тромбоз. Опираясь на эти выводы, норвежские власти пока не стали восстанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Профессор из Германии Андреас Грайнахер, под руководством которого также работала группа исследователей, заявил о похожих выводах. Он отметил, что при появлении головной боли, головокружения или нарушений зрения после прививки диагностировать осложнения можно с помощью анализа крови.

"В очень небольшого количества людей могут развиваться такие осложнения. Но в случаях, когда это происходит, мы знаем, как лечить таких пациентов", - сказал Грайнахер.

Напомним, 11 марта в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таилпнду приняли аналогичное решение.

В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

Италия и Франция заявили о готовности восстановить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Такие же заявления сделали Великобритания, Австралия и Канада.

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