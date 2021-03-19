Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса присутствует по всей Украине
Об этом в одном из телеэфиров сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ .
"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он ( "британский" штамм) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что "британский" штамм есть по всей стране ", - сказал министр.
Степанов отметил, что эта мутация коронавируса втрое заразнее, чем обычная ..
Министр добавил, что после появления этого штамма в Ивано-Франковской области "зафиксировали положительную динамику".
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"То есть у нас уменьшается количество госпитализаций. Это говорит о том, что карантинные меры работают ", - сказал министр.
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