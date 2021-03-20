Аваков считает Путина "бешеной собакой". Глава МВД предупредил украинцев

20 марта, 2021, 07:45

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что заявление президента США Джо Байдена в отношении президента РФ Владимира Путина может привести к "холодной войне", которая на фронте способна превратиться в новую фазу войны "горячей"

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов вечером в пятницу, 19 марта 2021 года, передает Еспресо.TV .

"Это может быть " холодная война " между западной цивилизацией и Российской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была " горячая война " для Украины, и мы должны быть к этому готовы. Поскольку в этой своей игре Путин может сделать очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого ", - приводит слова Авакова агентство Интерфакс-Украина .

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"Мы должны быть готовы и мы будем готовы. Мы должны думать, как не допустить, чтобы эта " бешеная собака " прорвалась к нам в Украину. Надо быть сильными, верить в себя и делать то, что должны", - подчеркнул глава МВД.

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Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News назвал российского лидера Владимира Путина убийцей и заверил, что тот "заплатит" за свои действия .

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