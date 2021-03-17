Байден считает Путина убийцей, и заверил, что тот "заплатит" за свои действия

17 марта, 2021, 14:27

Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей

Об этом он заявил в интервью ABC News .

Сообщается, что Байден пригрозил Путину последствиями на фоне отчета разведки США о том, что российский президент причастен к масштабной кампании по очернению Байдена перед выборами. По его словам, в ходе телефонного разговора он предупредил Путина о последствиях.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали ... я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал:" Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы ", - отметил президент США.

На вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса о том, поскольку Байден хорошо знает Путина, думает ли тот, что российский президент является убийцей, он ответил утвердительно.

"Ммм, да", - сказал Байден.

В то же время он подчеркнул, что не намерен сворачивать сотрудничество с Путиным в тех сферах, где "совместная работа в общих интересах".

Напомним, в отчете разведки США говорится, что Россия пыталась дискредитировать тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена с привлечением украинских политиков. Кроме того, утверждается, что Иран также пытался повлиять на американские выборы.

После этого стало известно, что США введут санкции против стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы.

В Кремле назвали В Кремле назвали доклад разведки США о России безосновательным и несостоятельным.

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