Толкая Путина на новые удары по Украине, российские силовики берут его "на слабо", - Фейгин

14 марта, 2021, 08:00

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин рассказал, кто именно из высшего военно-политического руководства РФ и почему сейчас давит на Владимира Путина, чтобы тот прибегнул к наступлению на Украину по различным направлениям

Об этом он сказал в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"От Путина требуют решительных шагов не только всякого рода пропагандисты на телевидении, но и отдельные представители "мобилизационной группы". Патрушев и т.д. И Генштаба отдельные представители требуют "ударить по Украине" чтобы "показать свой ответ". И если Путин этого не делает, то тогда он сильно теряет в поддержке своего окружения", - пояснил Фейгин.

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Отказ Путина выполнять подобные требования, добавил политик, означает потерю им своего влияния.

"Пусть это не публично, пусть это не будет выражено явно - т.е. нельзя представить, что после этого немедленно случится военный переворот и Путина отстранят как слабака, я не думаю, не об этом речь идет - но, учитывая все другие факторы: и возраст Путина, и разговоры о транзите (власти в РФ - ред.), это может создать совершенно негативную атомосферу в отношении Путина как человека, исчерпавшего свой ресурс", - подчеркнул Марк Фейгин.

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Напомним, 10 марта 2021 года глава "Россотрудничества", внук бывшего премьер-министра России Евгений Примаков пригрозил Украине в случае попыток вернуть контроль над оккупированной частью Донбасса новыми "котлами" на фронте, а также уничтожением центра Киева, аэродромов, вокзалов, мостов и промышленных предприятий в глубоком тылу .

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