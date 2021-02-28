 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирАнонимные спецслужбисты создали на Telegram канал, куда "сливают" свежий компромат на Путина

Анонимные спецслужбисты создали на Telegram канал, куда "сливают" свежий компромат на Путина

Люди, называющие себя представителями руководящего состава нескольких разведывательных и контрразведывательных ведомств РФ и соседних с ней стран, ведут в соцсети Telegram канал, посвященный российскому президенту Владимиру Путину

Проект называется Генерал СВР (рус. "СВР" - это российская Служба внешней разведки), рассказывает Еспресо.TV .

Несмотря на это, на странице публикуются материалы, источником происхождения которых также отмечается Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба охраны РФ и те, кто тесно сотрудничал с Путиным в прошлые годы, а сейчас находится в эмиграции, и "коллеги" из спецслужб разных стран мира.

Подавляющая тематика канала пока следующая:

- состояние здоровья Путина;

- взаимоотношения Путина со своим ближайшим окружением (в т.ч. конфликтные)

- противодействие оппозиции;

- война с Украиной;

- политика Кремля в отношении Беларуси;

- серии террористических актов и попыток их совершения с помощью выходцев из Таджикистана;

- провокации и манипуляции Кремля на постсоветском пространстве, в частности, во время последней войны в Нагорном Карабахе и в Армении, где Путин чуть ли не открыто играет против Никола Пашиняна.

Авторы статей с большим количеством фактов и подробностей из повседневной жизни Владимира Путина имен не раскрывают.

Один из сотрудников канала, который так и представился - "генералом СВР РФ", правда в отставке, недавно появлялся на эфирах с ведущей радио "Эхо Москвы", главный редактор сетевого издания NewTimes.ru Евгенией Альбац и на стримах с профессором Валерием Соловьев. Своего лица он не показывал, было слышно только голос. При этом гость ловко владел узко специальной терминологией.

Канал уже имеет 178 тыс. подписчиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать