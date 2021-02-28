Анонимные спецслужбисты создали на Telegram канал, куда "сливают" свежий компромат на Путина

28 февраля, 2021, 22:37

Люди, называющие себя представителями руководящего состава нескольких разведывательных и контрразведывательных ведомств РФ и соседних с ней стран, ведут в соцсети Telegram канал, посвященный российскому президенту Владимиру Путину

Проект называется Генерал СВР (рус. "СВР" - это российская Служба внешней разведки), рассказывает Еспресо.TV .

Несмотря на это, на странице публикуются материалы, источником происхождения которых также отмечается Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба охраны РФ и те, кто тесно сотрудничал с Путиным в прошлые годы, а сейчас находится в эмиграции, и "коллеги" из спецслужб разных стран мира.

Подавляющая тематика канала пока следующая:

- состояние здоровья Путина;

- взаимоотношения Путина со своим ближайшим окружением (в т.ч. конфликтные)

- противодействие оппозиции;

- война с Украиной;

- политика Кремля в отношении Беларуси;

- серии террористических актов и попыток их совершения с помощью выходцев из Таджикистана;

- провокации и манипуляции Кремля на постсоветском пространстве, в частности, во время последней войны в Нагорном Карабахе и в Армении, где Путин чуть ли не открыто играет против Никола Пашиняна.

Авторы статей с большим количеством фактов и подробностей из повседневной жизни Владимира Путина имен не раскрывают.

Один из сотрудников канала, который так и представился - "генералом СВР РФ", правда в отставке, недавно появлялся на эфирах с ведущей радио "Эхо Москвы", главный редактор сетевого издания NewTimes.ru Евгенией Альбац и на стримах с профессором Валерием Соловьев. Своего лица он не показывал, было слышно только голос. При этом гость ловко владел узко специальной терминологией.

Канал уже имеет 178 тыс. подписчиков.

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