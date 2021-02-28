Анонимные спецслужбисты создали на Telegram канал, куда "сливают" свежий компромат на Путина
Проект называется Генерал СВР (рус. "СВР" - это российская Служба внешней разведки), рассказывает Еспресо.TV .
Несмотря на это, на странице публикуются материалы, источником происхождения которых также отмечается Федеральная служба безопасности РФ, Федеральная служба охраны РФ и те, кто тесно сотрудничал с Путиным в прошлые годы, а сейчас находится в эмиграции, и "коллеги" из спецслужб разных стран мира.
Подавляющая тематика канала пока следующая:
- состояние здоровья Путина;
- взаимоотношения Путина со своим ближайшим окружением (в т.ч. конфликтные)
- противодействие оппозиции;
- война с Украиной;
- политика Кремля в отношении Беларуси;
- серии террористических актов и попыток их совершения с помощью выходцев из Таджикистана;
- провокации и манипуляции Кремля на постсоветском пространстве, в частности, во время последней войны в Нагорном Карабахе и в Армении, где Путин чуть ли не открыто играет против Никола Пашиняна.
Авторы статей с большим количеством фактов и подробностей из повседневной жизни Владимира Путина имен не раскрывают.
Один из сотрудников канала, который так и представился - "генералом СВР РФ", правда в отставке, недавно появлялся на эфирах с ведущей радио "Эхо Москвы", главный редактор сетевого издания NewTimes.ru Евгенией Альбац и на стримах с профессором Валерием Соловьев. Своего лица он не показывал, было слышно только голос. При этом гость ловко владел узко специальной терминологией.
Канал уже имеет 178 тыс. подписчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти