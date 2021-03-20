Арестовано имущество и акции "Мотор Сич"

20 марта, 2021, 10:06

По материалам Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд города Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор Сич"

Такое сообщение сегодня, 20 марта 2021 года, в 10:00 появилось на официальном сайте СБ Украины, передает Еспресо.TV .

"По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности", - отмечается в пресс-релизе.

Как отмечается, в настоящее время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям.

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Первый - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второй - по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины (возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций).

"Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинской " Мотор Сичи " - вопрос национальной безопасности", - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

"АО " Мотор Сич " продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов", - отметили в ведомстве.

Напомним, 28 января Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon , что пыталась приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор-Сич".

31 января СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата в Запорожье предприятия "Мотор Сич".

11 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил , что "Мотор Сич" будет национализирована.

Сейчас президентская фракция в Верховной Раде готовит соответствующий законопроект .

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