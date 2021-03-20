19 марта на фронте: Россия задействовала артиллерию, погиб защитник Украины

20 марта, 2021, 09:10

За прошедшие сутки, 19 марта 2021 года, на Донбассе со стороны российских оккупантов было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 субботы, 20 марта, передает Еспресо.TV .

Обстрелы украинских позиций велись поблизости Водяного - из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью ", - отмечает пресс-служба Операции объединенных сил.

Также обстрелы велись у н.п. Пищевики - из стрелкового оружия.

Читайте также: Толкая Путина к новым ударам по Украине, российские силовики берут его "на слабо", - Фейгин

"В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - подчеркивается в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb