19 марта на фронте: Россия задействовала артиллерию, погиб защитник Украины
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке по состоянию на 7:00 субботы, 20 марта, передает Еспресо.TV .
Обстрелы украинских позиций велись поблизости Водяного - из артиллерийских систем 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью ", - отмечает пресс-служба Операции объединенных сил.
Также обстрелы велись у н.п. Пищевики - из стрелкового оружия.
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"В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - подчеркивается в сообщении.
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