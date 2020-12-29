10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры

1 января, 2021, 13:44

Дмитрий Добрый

1 января - день рождения лидера ОУН (революционной), политика, мыслителя, государственного деятеля Степана Бандеры, чья фигура, несомненно, является одной из самых ярких в отечественной истории ХХ века. Как и тогда, в годы его активной деятельности, остро стоит вопрос выживания Украины и украинцев. Выживания военно-политического, социально-экономического, духовного, культурного

Мы подобрали те его мысли, взгляды и высказывания, сегодня, в первый день нового 2021, актуальны настолько сильно, что они были сформулированы в наше время.

1. Основой бытия Украины должно быть народовластие и всесторонняя личная свобода. Однако, прежде всего суверенитет и независимость

Как отмечал Бандера, украинский национализм принципиально выступает против диктатуры, авторитаризма или любых других проявлений единоличного или однопартийного правления.

"Украинское националистическое движение не имеет ничего общего с нацизмом, фашизмом или национал-социализмом. Украинский национализм борется против империализма, против тоталитаризма, расизма и всякой диктатуры или применение насилия", - заявлял он в интервью радиостанции в Кельне (ФРГ).

Соответственно, целью украинского национализма является освобождение человека, семьи и народа от всех видов порабощения. Причем институты семьи и политической нации рассматриваются как формы защиты гражданина.

"Большевизм так деформирует всю жизнь СССР, чтоб обеспечить себе безоговорочную подчиненность и послушание масс. Для этого он уничтожает все человеческие сообщества, прежде всего сильные - семью и нацию. Он доводит всю общественность к такому распылению, чтоб режим всегда имел дело с одинокой единицей" - объяснял руководитель ОУН(б).

При этом Бандера категорически не соглашался с тем, что демократия не в приоритете у возглавляемой им политсилы. Вовсе нет, подчеркивал он. Но прежде чем строить демократическое государство, необходимо обеспечить его самостоятельность.

Вот строки из программной статьи "Украинская национальная революция, а не только противорежимный резистанс" его авторства за 1950 год:

"Свободное развитие, проявление мысли и творчества во всех сферах, свобода индивидуальной и сборной, организованной деятельности, свободное существование и деятельности разнородных организаций, в частности общественных, профессиональных объединений и политических партий, равноправие всех граждан Украины, обеспечение всем надлежащего жизненного уровня и благосостояния, обеспечение каждой единице одинакового жизненного старта, всестороннего развития и проявления способностей, доступа ко всем школам и знаниям - это некоторые из многих программных постулатов, являются выводами из основной установки националистического движения на то, чтобы в самостоятельноем украинском государстве существовал порядок свободы и справедливости, благосостояния и расцвета всех сил нации, всех граждан.

Но украинское националистическое движение - это прежде всего освободительное движение. Его главным предназначением и содержанием является довести до освобождения, государственной суверенности и соборности Украины собственной революционной борьбой".

2. Свободное предпринимательство и частная собственность как противовес нищете при оккупации

Сталинизм и гитлеризм одинаково осуждались Бандерой, в частности, за насаждаемые ими модели хозяйствования.

"Угосударствливание всей жизни, в первую очередь хозяйственной, создает такое положение, что режим напрямую владеет всеми средствами жизни, а гражданин лишенный их и всякой возможности самостоятельной деятельности и пропитания, постоянно живет "на доброте" и на голодной пайке от государства, за малейшую попытку непослушания его лишают возможности жить", - так он описывал экономическую теорию и практику "тоталитарного государственного капитализма" в Советском Союзе, главным признаком которого он считал постоянный дефицит необходимых товаров "до самого низкого минимума".

Тем самым, добавлял политик, занимался и Третий Рейх, собиравшийся "сделать из Украины поприще колонизации, хозяйственной эксплуатации и источников несвободной рабочей силы".

3. Вера и Церковь как духовные источники. без навязывания

"Вера больше всего скрепляет силы души. Через правдивую и глубокую веру в Бога, Спасителя, каждый человек и целый народ могут непрерывно черпать из вечно живого источника столько силы, сколько их душа способна воспринять. Особенно в тяжелых жизненных ситуациях, большом несчастье, страданиях и борьбе, вера в Христа дает самую сильную, часто единственную и определенную помощь. В этом направлении должны прежде всего обращать наши мысли и сердца, когда думаем о помощи нашему народу в его тяжелой, но благородной борьбе за правду и свободу. Дело религии, ее обороны перед наступлением безбожного коммунизма, настоящее исповедование и поддержание живой христианской веры - это важнейшее дело не только самой Церкви, но и всего народа, всех национальных сил, в частности национально-освободительного движения. Нам нужно не отделять защиту христианской веры и Церкви от национально-освободительной борьбы", - писал Бандера на Рождество 57-го года.

Вместе с тем, необходимость государственной защиты и поддержки христианских церквей в будущей Самостоятельной Украине, на чем настаивал Бандера, совсем не отрицает права придерживаться или не придерживаться определенных религиозных взглядов.

"То, что украинский национализм, как организованное движение, признает веру Христову и выступает в ее защиту, не означает навязывания этой веры кому-либо. Ведь и Церковь не навязывает веры никому и считает несогласным христианским принципам ее насильственное навязывание в прошлом, - хотя ее горячо проповедует. Вопрос веры и активной религиозности - это вопрос совести каждого человека. В эти дела совести и веры отдельного человека ОУН никак не вмешивается и никому ничего не навязывает", - читаем в работе, датированной 1954 годом.

4. Украинское движение должно завоевать города изнутри

Степан Бандера не согласен с тем, что национал-демократы должны опираться прежде всего на селянство. Более того, подобное видение воспринималось им как вредное и недальновидное.

"Стратегия националистического революционного движения должна быть направлена на получение и освоение украинского города изнутри. Это соответствует нашей идеологически-политической концепции и значительно облегчает победу освободительного дела", - подчеркивал руководитель революционного крыла ОУН.

"В мобилизации населения городов в освободительной революции главное внимание надо обратить на молодежь и на рабочий класс. Молодежь всех слоев, в частности студенческая и рабочая, по природе склонна к идейным порывам, к борьбе и революционным сдвигам. Молодежь всегда была, есть и будет главным динамичным, боевым элементом в национально-революционной борьбе. Деятельность националистического движения должна обращаться прежде всего к молодежи, ее активизировать, воспитывать и организовать на ней основывать свое будущее", - растолковывал Бандера.

"Украинские рабочие составляют главную массу украинского городского населения и одновременно, рядом с молодежью, имеют природные задатки на то, чтобы быть главным резервуаром революционного актива в городе", - сказал он.

5. Диаспора должна служить Родине

Обсуждая вопрос успешности альтернативных высшим органам власти в УССР эмиграционных политических центров на Западе, Бандера вырисовывал первостепенную роль переселенцев в страны Европы и Америки следующим образом:

"Служить украинской нации, в частности ее освободительной борьбе, и для нее собирать, организовывать и успешно применять энергию, средства и все силы украинства на чужбине".

Иначе зарубежные украинцы постепенно превратятся в обычных заробитчан.

"Является ли какая-то эмиграция, как целое, или ее часть, политической эмиграцией или нет, это зависит прежде всего от ее во всякое время состояния и деятельности, а меньше от причин ее выхода из родины. Эмиграция, которая вначале была только батрацкой и поселенческой, может стать политической, если она в соответствии с потребностями и обстоятельствами целого народа, ведет национально-политическую работу. Так же бывшая политическая эмиграция перестает таковой быть, если она не выполняет соответствующих политических задач. В этом отношении функция имеет большее значение, чем сам генезис", - апеллировал Бандера ко всем без исключения эмигрантских средам и ячейкам.

6. "Украина является стержнем порабощенных Москвой народов"

Международную миссию Украинского государства Бандера видел в освобождении из-под гнета Кремля народов Евразии.

"... Забываем о Казахстане, Азербайджане, Грузии, Армении, Таджикистане, Беларуси и других нация - в доле и недоле, в успехах и неуспехах которых лежит зависимость доли и недоли Украины. Украина является стержнем фронта порабощенных Москвой народов в их борьбе за свое национально-государственное освобождение. Успех и победа этого фронта прежде всего зависит от активной стержневой роли в нем Украины", - замечал председатель националистов.

"Осознать это, изучить, обосновать и применить на практике, реализовать в конкретном действии идею фронта порабощенных Москвой наций, сделать все пространство СССР - тюрьмы порабощенных наций - сплошным пространством национально-освободительных революций, направляемых и руководимых единой стратегией и тактикой - это является основой международной политики украинского национализма, национальным долгом каждого украинца, каждого украинского учреждения, организации, политической группировки, одиночного политического деятеля", - конкретизировал Степан Бандера.

7. Кубани и Дону - свою государственность

"Украина готова отречься от близкого к ней национального пространства и населения - Кубани - во имя и на благо целого большого козацкого пространства, создавшего бы свою Каозацкую федеральную державу, в которой украинская козацкая Кубань вложила бы в развитие ее украинскую культуру, украинскую духовность, украинскую систему внутренней организации. В суверенном козацком государстве Украина получит верного, исторически традиционного, доброго соседа", - предлагал шеф ОУН (б).

Подобный подход, согласитесь, прямо противоречит как старым, так и новым мифам о нем.

Признавал нетипичность данного предложения - создать на юге России свободную державу при содействии официального Киева, которая противопоставила бы себя Московии - и сам Бандера. И объяснял: на самом деле, так и должны поступать националисты. Националисты, а не имперцы.

"Так решая вопрос пространства, в котором Украина исторически, геополитически и непосредственно этнографическое тесно заинтересована, решая его последовательно националистично, Украина тем самым инспирирует и направляет практическое решение и применение принципа "в своем доме своя правда" и в отношениях между всеми народами фронта порабощенных наций. Украина не имела, не имеет и иметь не будет против своих соседей или других народов никаких имперских и империалистических целей. И это вызывает непоколебимость ее стержневых позиций в фронте порабощенных наций", - суммировал Степан Бандера.

8. Сибирь - превратить в новые Соединенные Штаты

Относительно этой части Российской Федерации лидер ОУН (р) давал политически сознательным украинцам особое задание:

"На территории со смешанным или неопределенным национально-политическим характером, в частности на Сибири, украинцы совместно с другими национальными силами ведут инициативную деятельность и борьбу в направлении государственного отделения данной страны от России. На Сибири защищаем и пытаемся реализовать концепцию создания самостоятельной федерации автономных стран, вроде Соединенных Государств Сибири".

9. Признавать превосходство русских нельзя. Даже идейно близких. Даже по просьбе Запада

Когда после Второй мировой войны пошла новая волна русской эмиграции, в т.ч. за счет тех, кто воевал с коммунистами с оружием в руках, часть американского истеблишмента начала разрабатывать план искусственного объединения антисоветских сил. Правда, под руководством русских партий.

Стояли за этой инициативой бывшие белогвардейцы и группа Керенского. Способствовала им новая геополитическая конъюнктура в виде начала холодной войны и разговоров о вероятной Третьей мировой.

Степан Бандера, в свою очередь, публично заявлял о недопустимости подобного объединения и его коварстве, ведь его лидеры, по словам политика, выступают за сохранение Российской империи. Хотя и позиционируют себя как антикоммунисты.

"Это как если бы человеку, который борется с жизненніми лишениями, кто-то предлагал достаток при условием, что он лишит себя жизни. Иначе нельзя это расценивать. Поэтому сотрудничество с московским империализмом на базе только противорежимной борьбы, при замалчивании дела государственной независимости Украины, означало бы отступление от главных целей и сути освободительной борьбы. На это украинское освободительно революционное движение не пойдет никогда и ни на каких условиях", - убеждал глава ОУН (б).

10. Патриоты Украины сотрудничают с патриотами Польши. При ключевом условии

Точку зрения на польский вопрос Бандера озвучил 31 марта 1950 года во время конспиративного брифинга для заранее выбранных медиа на окраине Мюнхена.

"Вопрос: Почему нет в АБН (Антибольшевистский Блок Народов, - ред.) поляков?

Ответ: Потому что польские политические деятели за рубежом не соглашаются на принцип самостоятельных национальных государств в этнографических границах, который приняли все народы АБН. Они хотят присоединить к Польше части земель украинских, белорусских, литовских и др. Но на родных землях существует сотрудничество украинского революционного движения с польским антибольшевистским подпольем, которое не отстаивает империалистических позиций".

Сохраненная аудиозапись 10-минутного выступления Бандеры