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Espreso.tvОбществоРоссияне убили украинского военного в Донецкой области, применив запрещенные минометы, - ОТУ "Восток"

Россияне убили украинского военного в Донецкой области, применив запрещенные минометы, - ОТУ "Восток"

Россияне обстреляли позиции ВСУ под Водяным в Донецкой области, убит украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток" в Facebook.

Россияне стреляли из минометов 120-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении

Отмечается, что в ответ на обстрел ВСУ открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

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