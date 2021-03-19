Россияне убили украинского военного в Донецкой области, применив запрещенные минометы, - ОТУ "Восток"
19 марта, 2021, 23:00
Россияне обстреляли позиции ВСУ под Водяным в Донецкой области, убит украинский военнослужащий
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Восток" в Facebook.
Россияне стреляли из минометов 120-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении
Отмечается, что в ответ на обстрел ВСУ открыли огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти