19 марта, 2021, 17:23

19 марта Печерский суд изменил меру пресечения для ветерана Виктории Котеленец (позывной "Фортуна") с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.

Об этом рассказал нардеп Игорь Луценко в Facebook.

"Радость! Только что просил Печерский суд отдать мне на поруки добровольца Фортуну (Викторию Котеленец). Суд заменил круглосуточный на ночной домашний арест. Теперь Виктория сможет жить практически нормальной жизнью. Слава Украине!" - прокомментировал народный депутат.

Читайте также: Задержание ветерана АТО Котеленец: волонтеры назвали лицо "дээнэровки", за которую полиция приняла военнослужащую

Отмечается, что Печерский суд пересмотрел собственное решение от 16 марта и заменил круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 19 января ветерана Викторию Котеленец, позывной Фортуна, задержали в Министерстве ветеранов, когда она приехала получить удостоверение УБД, как ветеран Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша. Ее обвиняют в конвоировании украинских военнопленных в Донецке в 2014 году.

По словам нардепа от фракции "ЕС", госпитальерки Яны Зинкевич, она знала Викторию в 2014 году, когда сама служила в "Правом секторе".

3 февраля суд освободил Котеленец из СИЗО и назначил ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

16 марта Печерский районный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для ветерана АТО Виктории Котеленец в виде круглосуточного домашнего ареста

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо