Апелляционный суд освободил из-под стражи ветерана УДА Фортуну
Об этом сообщает Цензор.
Коллегия судей рассмотрела апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец, позывной Фортуна, которая воевала в составе Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша.
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Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права на залог и решил изменить его на круглосуточный домашний арест. Викторию Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.
Отмечается, что во время заседания, когда судьи удалились в совещательную комнату, матери подозреваемой ветерана стало плохо. Ее забрала скорая.
- Напомним, ветерана Викторию Котеленец, позывной Фортуна, задержали в министерстве ветеранов, когда она приехала получить удостоверение УБД, как ветеран Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша. Ее обвиняют в конвоировании украинских военнопленных в Донецке в 2014 году.
- По словам нардепа от фракции "ЕС", госпитальера Яны Зинкевич, она знала Викторию в 2014 году, когда сама служила в "Правом секторе".
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