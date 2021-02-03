Апелляционный суд освободил из-под стражи ветерана УДА Фортуну

3 февраля, 2021, 17:20

3 февраля апелляционный суд изменил меру пресечения для добровольца УДА Виктории Котеленец на круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает Цензор.

Коллегия судей рассмотрела апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец, позывной Фортуна, которая воевала в составе Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша.

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Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права на залог и решил изменить его на круглосуточный домашний арест. Викторию Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.

Отмечается, что во время заседания, когда судьи удалились в совещательную комнату, матери подозреваемой ветерана стало плохо. Ее забрала скорая.

Напомним, ветерана Викторию Котеленец, позывной Фортуна, задержали в министерстве ветеранов, когда она приехала получить удостоверение УБД, как ветеран Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша. Ее обвиняют в конвоировании украинских военнопленных в Донецке в 2014 году.

По словам нардепа от фракции "ЕС", госпитальера Яны Зинкевич, она знала Викторию в 2014 году, когда сама служила в "Правом секторе".

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