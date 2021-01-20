Задержание ветеранки АТО Котеленец: волонтёры назвали личность "днровки", за которую полиция приняла военную

20 января, 2021, 16:42

В Центре "Миротворец" прокомментировали задержание ветерана Украинский Добровольческой Армии в Минвете: заявляют, что программа распознавания лиц NeuroIdentigraf четко установила, что конвоир - террористка "ДНР" Ольга Сухова

Об этом говорится в материале на сайте Центра "Миротворец".

Напомним, 19 января в Министерстве ветеранов задержали бойца Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша Викторию Котеленец, позывной Фортуна, когда та приехала получить удостоверение УБД.

В "Миротворце" узнали, что следователя, который решил задержать ветерана зовут Дмитрий Баренчук.

Он обвиняет Котеленец в том, что ветерана якобы участвовала в конвоировании украинских военнопленных на "параде" в оккупированном Донецке в 2014 году.

Центр "Миротворец" отмечает, что программа распознавания лиц NeuroIdentigraf установила, что лицо Котеленец имеет 0% сходства с фотографией террористки с "парада".

В то же время, фото Ольги Суховой имеет совпадение в более чем 90%.

Скрин сравнения "террористки" и Виктории Котеленец программой NeuroIdentigraf:

Скрин сравнения "террористки" и Ольги Суховой программой NeuroIdentigraf:

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