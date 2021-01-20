Задержание ветеранки АТО Котеленец: волонтёры назвали личность "днровки", за которую полиция приняла военную
Об этом говорится в материале на сайте Центра "Миротворец".
Напомним, 19 января в Министерстве ветеранов задержали бойца Украинской Добровольческой Армии Дмитрия Яроша Викторию Котеленец, позывной Фортуна, когда та приехала получить удостоверение УБД.
В "Миротворце" узнали, что следователя, который решил задержать ветерана зовут Дмитрий Баренчук.
Он обвиняет Котеленец в том, что ветерана якобы участвовала в конвоировании украинских военнопленных на "параде" в оккупированном Донецке в 2014 году.
Центр "Миротворец" отмечает, что программа распознавания лиц NeuroIdentigraf установила, что лицо Котеленец имеет 0% сходства с фотографией террористки с "парада".
В то же время, фото Ольги Суховой имеет совпадение в более чем 90%.
Скрин сравнения "террористки" и Виктории Котеленец программой NeuroIdentigraf:
Скрин сравнения "террористки" и Ольги Суховой программой NeuroIdentigraf:
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-