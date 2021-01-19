Приняли за участницу "ДНР": в Киеве полиция задержала ветерана АТО Викторию Котеленец, которая приехала за удостоверением УБД

19 января, 2021, 21:40

Во вторник, 19 января, в Киеве полиция задержала ветерана АТО Викторию Котеленец, которая приехала в министерство ветеранов получить удостоверение участника боевых действий

Об этом сообщили в Facebook военнослужащая Елена Белозерская, ветеран и нардеп от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич.

"Вика приехала в Киев, чтобы получить в Министерстве ветеранов удостоверение УБД. Там ее и задержали. Далее сразу повезли в суд на избрание меры пресечения. Место и время судебного заседания, как и то, какой суд будет избирать меру, держат в тайне. Скорее все, по состоянию на сейчас суд уже состоялся. Что присудили - не знаю не только я, но и близкие родственники Вики (муж, лейтенант ВСУ, и мама-волонтер). Напомню, у нее двое детей, самой маленькой еще нет и полтора годика ", - написала Белозерская.

По словам Белозерской, полиция заподозрила ветерана в участии в террористической "ДНР" из-за фотографии с устроенного оккупантами в Донецке "парада" с украинскими военнопленными. На фотографии зафиксирована женщина с оружием, которая конвоировала пленных - в полиции заподозрили, что на фото может быть именно Котеленец.

При этом Белозерская отметила, что СБУ ранее неоднократно допрашивала Котеленец по этому поводу и выяснила, что на фото другой человек.

"История эта очень старая, впервые эти обвинения в адрес Вики появились осенью 2015 года. Напомню, мы знаем Вику с ранней весны 2015 года, когда она пришла в наше подразделение, после того как сбежала из оккупированного Донецка. Женщина на фото с пленными имеет длинные светлые волосы действительно внешне похожа на нынешнюю Викторию, но Вика показала тогда много своих фото за лето 2014 - она там выглядит совсем по-другому, имеет темную короткую прическу. За месяц, или сколько там до "парада", такие волосы не отрастут. Также Викторию неоднократно допрашивали СБУшники по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на фото не она. И вот сейчас снова ", - написала Белозерская.

В комментариях под заметкой пользователи указали, что на фото - бывшая так называемая "Министр" террористической "ЛНР" Ирина Филатова, известная в интернете по своим обнаженными фото.

В то же время нардеп и ветеран АТО Яна Зинкевич отметила, что знает Котеленец и ее мужа-ветерана с 2014 года.

"До чего докатилась эта гребаная зеленая власть, когда у нас заслуженного ветерана, добровольца, хорошую девушку Виктория Фортуна Котеленец задерживает Главное следственное управление при получении заслуженного удостоверения УБД в Министерстве Ветеранов. (Главное какой еще и момент подобрали, при получении удостоверения !!! ) Так еще и по какому обвинению, что якобы она воевала на стороне сепаратистов. Но вы уже вообще все с ума посходили? Мы все добровольцы, были в ПС знаем ее и ее мужа также ветерана с 14 года! Какой к черту сепаратизм? " - написала Зинкевич.

Нардеп отметила, что для предоставления статуса УБД лицо Котеленец проверяла комиссия, в состав которой входят правоохранители.

"В комиссии по предоставлению статуса УБД есть представители всех структур, к примеру МВД и СБУ. То есть на этапе предоставлению статуса вы никаких претензий не было, а теперь внезапно такие обвинения?" - добавила Зинкевич.

Ниже Еспресо.TV приводит фото, из-за которых полиция заподозрила Котеленец в участии в "ДНР":

Ниже - фото так называемой "Министра" террористов Ирины Филатовой:

Сегодня в Киеве полиция задержала Виктория Фортуна Котеленец. Вика приехала в Киев, чтобы получить в Министерстве ... Опубликовано Оленой БилозерськойВторник, 19 января 2021 г.

К чему докатилась эта гребаная зеленая власть, когда у нас заслуженного ветерана, добровольца, хорошую девушку Викторию ... Опубликовано Яной Зинкевич Вторник, 19 января 2021 г.

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