Стало известно, сколько зарабатывает Роналду в "Ювентусе"
Об этом сообщает L'Equipe .
Авторитетное французское издание L'Equipe составило рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов чемпионата Италии.
Самая высокая зарплата среди футболистов у форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец зарабатывает 4,53 млн евро в месяц. На втором месте нападающий "Ромы" Эдин Джеко (1,07 млн). Третья позиция у защитника "Юве" Маттейса де Лигта (1,02 млн). Четвертое-пятое место поделили звезды "Интера" Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен (0,95 млн).
Единственным тренером Серии А, который зарабатывает больше чем 1 млн евро в месяц, стал Антонио Конте, который возглавляет миланский "Интер", - его заработная плата составляет 1,38 млн евро. На втором месте Пауло Фонсека из "Ромы" (0,38 млн).
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду .
- 12 марта сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Роналду может вернуться в мадридский "Реал" .
- После этого главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на возможное возвращение Криштиану Роналду
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