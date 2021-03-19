Стало известно, сколько зарабатывает Роналду в "Ювентусе"

19 марта, 2021, 17:21

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Италии

Об этом сообщает L'Equipe .

Авторитетное французское издание L'Equipe составило рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров клубов чемпионата Италии.

Самая высокая зарплата среди футболистов у форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец зарабатывает 4,53 млн евро в месяц. На втором месте нападающий "Ромы" Эдин Джеко (1,07 млн). Третья позиция у защитника "Юве" Маттейса де Лигта (1,02 млн). Четвертое-пятое место поделили звезды "Интера" Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен (0,95 млн).

Единственным тренером Серии А, который зарабатывает больше чем 1 млн евро в месяц, стал Антонио Конте, который возглавляет миланский "Интер", - его заработная плата составляет 1,38 млн евро. На втором месте Пауло Фонсека из "Ромы" (0,38 млн).

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