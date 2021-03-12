Роналду ведет переговоры о возвращении в "Реал", - СМИ
Об этом сообщает El Chiringuito .
По информации источника, агент Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, уже обсудил с боссами "Реала" возможность трансфера португальца в мадридский клуб. Сообщалось, что "Ювентус" хочет выручить за форварда 60 млн евро.
Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Однако после вылета туринцев из 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды.
"Юве" тоже не против трансфера, так как у Роналду слишком большая зарплата - 31 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду .
- 11 марта сообщалось, что французский ПСЖ активно интересуется Лионелем Месси и Криштиану Роналду .
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