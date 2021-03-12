Роналду ведет переговоры о возвращении в "Реал", - СМИ

12 марта, 2021, 12:12

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал"

Об этом сообщает El Chiringuito .

По информации источника, агент Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, уже обсудил с боссами "Реала" возможность трансфера португальца в мадридский клуб. Сообщалось, что "Ювентус" хочет выручить за форварда 60 млн евро.

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Однако после вылета туринцев из 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды.

"Юве" тоже не против трансфера, так как у Роналду слишком большая зарплата - 31 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb