Зидан отреагировал на информацию о возвращении Роналду в "Реал"
Об этом сообщает AS .
По словам Зидана, в "Реале" все любят Роналду, но он не может ничего больше сказать, потому что португалец является игроком "Ювентуса".
"Вы знаете, что это за игрок, чего он достиг, и как сильно мы его любим. Здесь Роналду написал историю, он замечательный. Сейчас он игрок "Ювентуса", и я ничего не могу сказать вам об этом", - пояснил Зинедин Зидан .
Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Однако, после вылета туринцев с 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды.
"Юве" тоже не против трансфера, так как у Роналду слишком большая зарплата - 31 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду .
- 12 марта сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Роналду может вернуться в мадридский "Реал" .
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