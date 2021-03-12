Зидан отреагировал на информацию о возвращении Роналду в "Реал"

12 марта, 2021, 20:44

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на возможное возвращение в клуб форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду

Об этом сообщает AS .

По словам Зидана, в "Реале" все любят Роналду, но он не может ничего больше сказать, потому что португалец является игроком "Ювентуса".

"Вы знаете, что это за игрок, чего он достиг, и как сильно мы его любим. Здесь Роналду написал историю, он замечательный. Сейчас он игрок "Ювентуса", и я ничего не могу сказать вам об этом", - пояснил Зинедин Зидан .

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Однако, после вылета туринцев с 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды.

"Юве" тоже не против трансфера, так как у Роналду слишком большая зарплата - 31 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.

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