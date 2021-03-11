"Ювентус" решил избавиться Криштиану Роналду

11 марта, 2021, 09:24

Итальянский "Ювентус" рассматривает возможность продажи португальского футболиста Криштиану Роналду

Об этом сообщил журналист Николо Скира в twitter.

По его информации, "Ювентус" летом может расстаться с 36-летним португальским форвардом.

"Криштиану Роналду может покинуть" Ювентус "в конце сезона. Его контракт заканчивается в 2022 году, но его зарплата в 31 млн евро слишком высока, поэтому клуб рассматривает возможность продажи игрока летом", - написал Скира.

Роналду стал игроком туринского "Ювентуса" в июле 2018 года. Он перейдя из мадридского "Реала" за 117 млн евро.

Португалец сыграл за итальянский клуб 121 матч во всех турнирах, забил 92 гола и отдал 22 результативные передачи. С "Ювентусом" португалец дважды становился чемпионом Италии - в 2019 и 2020 годах.

#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€ 31M / year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers - Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2021

10 марта бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильо заявил, что туринцы должны продать форварда Криштиану Роналду .

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