"Ювентус" решил избавиться Криштиану Роналду
Об этом сообщил журналист Николо Скира в twitter.
По его информации, "Ювентус" летом может расстаться с 36-летним португальским форвардом.
"Криштиану Роналду может покинуть" Ювентус "в конце сезона. Его контракт заканчивается в 2022 году, но его зарплата в 31 млн евро слишком высока, поэтому клуб рассматривает возможность продажи игрока летом", - написал Скира.
Роналду стал игроком туринского "Ювентуса" в июле 2018 года. Он перейдя из мадридского "Реала" за 117 млн евро.
Португалец сыграл за итальянский клуб 121 матч во всех турнирах, забил 92 гола и отдал 22 результативные передачи. С "Ювентусом" португалец дважды становился чемпионом Италии - в 2019 и 2020 годах.
#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€ 31M / year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers- Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2021
- 10 марта бывший президент "Ювентуса" Джованни Коболли Джильо заявил, что туринцы должны продать форварда Криштиану Роналду .
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