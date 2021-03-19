НАБУ выявило следы украинской коррупции в около 80 странах, - Сытник
Об этом он сообщил на международном уголовно-правовом форуме, передает пресс-служба бюро .
"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в почти 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена, - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали", - отметил Сытник.
Он отметил, что на сегодня сложно назвать сумму незаконно выведенных из Украины средств, но речь идет о миллиардах гривен.
По словам Сытника, НАБУ взаимодействует с компетентными органами других стран и одним из успешных примеров является разоблачение бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, которого обвиняют в организации преступной группы, получавшей выгоду от коррупции, когда он руководил Автодором. Кроме того, по данным следствия, он подделывал медицинские документы.
- 4 января украинские прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. руководителя Укравтодора Славомиру Новаку.
- 7 января польская прокуратура выдвинула новые обвинения экс-главе Укравтодора и бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку относительно его работы в Украине.
- Впоследствии жене экс-главы Укравтодора Славомира Новака, Монике, предъявлено обвинение от прокуратуры Польши.
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