НАБУ выявило следы украинской коррупции в около 80 странах, - Сытник

19 марта, 2021, 16:13

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что НАБУ выявило след украинской коррупции в почти 80 странах мира

Об этом он сообщил на международном уголовно-правовом форуме, передает пресс-служба бюро .

"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в почти 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена, - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали", - отметил Сытник.

Он отметил, что на сегодня сложно назвать сумму незаконно выведенных из Украины средств, но речь идет о миллиардах гривен.

По словам Сытника, НАБУ взаимодействует с компетентными органами других стран и одним из успешных примеров является разоблачение бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, которого обвиняют в организации преступной группы, получавшей выгоду от коррупции, когда он руководил Автодором. Кроме того, по данным следствия, он подделывал медицинские документы.

4 января украинские прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. руководителя Укравтодора Славомиру Новаку.

7 января польская прокуратура выдвинула новые обвинения экс-главе Укравтодора и бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку относительно его работы в Украине.

Впоследствии жене экс-главы Укравтодора Славомира Новака, Монике, предъявлено обвинение от прокуратуры Польши.

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