Дело Новака: польские правоохранители выдвинули экс-главе Укравтодора новые обвинения
7 января, 2021, 17:46
Польская прокуратура выдвинула новые обвинения экс-руководителю Укравтодора и бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку по его работе в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .
Следователи пока не раскрыли содержание новых обвинений против Новака.
"Он заслушал дополнительные обвинения, связанные с коррупционными правонарушениями, но из-за необходимости проведения мероприятий с другими задержанными прокуратура не дает детальной информации о содержании обвинений", - сказал пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы.
- 4 января украинские прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя Укравтодора Славомиру Новаку.
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