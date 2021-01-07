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Дело Новака: польские правоохранители выдвинули экс-главе Укравтодора новые обвинения

Польская прокуратура выдвинула новые обвинения экс-руководителю Укравтодора и бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку по его работе в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

Следователи пока не раскрыли содержание новых обвинений против Новака.

"Он заслушал дополнительные обвинения, связанные с коррупционными правонарушениями, но из-за необходимости проведения мероприятий с другими задержанными прокуратура не дает детальной информации о содержании обвинений", - сказал пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы.

  • 4 января украинские прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя Укравтодора Славомиру Новаку.

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