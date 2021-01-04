Дело Новака: Офис генпрокурора отправил подозрение экс-главе Укравтодора в Польшу

4 января, 2021, 19:35

Прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя Укравтодора Славомиру Новаку

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ему инкриминируется умышленное неисполнение решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а равно воспрепятствование их исполнению.



По данным следствия, Новак в должности в течение 2017-2019 годов не выполнял решение местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей.

В результате таких действий на Укравтодор наложены штрафы, а также Новак предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение решений.



В случае доказательства вины, Новаку грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.