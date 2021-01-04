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Дело Новака: Офис генпрокурора отправил подозрение экс-главе Укравтодора в Польшу

Прокуроры направили в Польшу сообщение о подозрении бывшему и.о. председателя Укравтодора Славомиру Новаку

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ему инкриминируется умышленное неисполнение решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а равно воспрепятствование их исполнению.

По данным следствия, Новак в должности в течение 2017-2019 годов не выполнял решение местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей.

В результате таких действий на Укравтодор наложены штрафы, а также Новак предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение решений.

В случае доказательства вины, Новаку грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

  • Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
  • Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

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