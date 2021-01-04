Дело Новака: Офис генпрокурора отправил подозрение экс-главе Укравтодора в Польшу
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Ему инкриминируется умышленное неисполнение решения и постановления суда, вступивших в законную силу, а равно воспрепятствование их исполнению.
По данным следствия, Новак в должности в течение 2017-2019 годов не выполнял решение местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей.
В результате таких действий на Укравтодор наложены штрафы, а также Новак предупрежден об уголовной ответственности за невыполнение решений.
В случае доказательства вины, Новаку грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
- Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
- Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb