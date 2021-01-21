Дело Новака: прокуратура Польши предъявила обвинение жене экс-главы Укравтодора

21 января, 2021, 11:01

Жене экс-главы Укравтодра Славомира Новака, Монике, представлено обвинение от прокуратуры Польши

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на TVP Info .

По данным прокуроров, она помогала мужу в сокрытии коррупционного имущества. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

Обвинения против Моники, связанные с делом о ее муже Славомире Новаку, которого подозревают в коррупционных действиях и отмывании денег.

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Новак также подозревается в получении взятки от бывшего вице-головы компаний PGE и Energa Войцеха Т. и от бывшего главы компании PKN Orlen Дариуша К. посредством "третьего лица".