На Закарпатье проходят обыски в фирмах родственников Медведчука и Козака, - СМИ
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.
"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - говорится в сообщении.
Источник отмечает, что обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о возможном незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин".
Также проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое принадлежит брату Медведчука Сергею и брату Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.
До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 19 февраля на нардепа фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко наложены санкции за финансирование терроризма.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука .
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