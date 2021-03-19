На Закарпатье проходят обыски в фирмах родственников Медведчука и Козака, - СМИ

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Сейчас идут обыски. Задействованы прокуратура и Нацполиция", - говорится в сообщении.

Источник отмечает, что обыски проходят на Закарпатье в рамках расследования дела о возможном незаконном завладении земельным участком компанией жены Медведчука Оксаны Марченко. На участке был построен оздоровительный комплекс "Паражин".

Также проведены обыски на предприятии "Керамбуд", которое принадлежит брату Медведчука Сергею и брату Козака Богдану. Расследуется факт самовольного захвата земли и незаконной добычи полезных ископаемых этой фирмой.

До этого правоохранители провели ряд обысков на объектах сети АЗС Glusco. Эту АЗС связывают с нардепом Медведчуком. Обыски проходили по делу об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением, а также незаконном производстве топлива.

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