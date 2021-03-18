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Espreso.tvЭкономикаШмыгаль поручил министрам оценить работу руководства Укрзализныци с 2017 года

Шмыгаль поручил министрам оценить работу руководства Укрзализныци с 2017 года


фото: 5.ua
Премьер-министр Украины дал поручение министрам рассмотреть обращение Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая занимается проверкой и оценкой состояния Укрзализныци, и дать оценку работы правления и наблюдательного совета компании

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Шмыгаль дал поручение министрам рассмотреть обращение ВСК Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния "Укрзализныци", и предоставить необходимую информацию.

Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська должны в однодневный срок рассмотреть обращение, проанализировать работу компании с 2015 года и, в частности, деятельность наблюдательного совета и правления государственного предприятия по 2017-2021 годы.

Отмечается, что после обработки обращения министры должны предоставить аналитическую информацию для ВСК Верховной Рады.

  • Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.
  • Впоследствии глава правления Укрзализныци Жмак заявил, что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".
  • После этого стало известно, что наблюдательный совет Укрзализныци просил Кабмин уволить Жмака с должности главы правления.
  • Правительство 17 марта согласовало увольнение Жмака с должности.

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