Шмыгаль поручил министрам оценить работу руководства Укрзализныци с 2017 года

18 марта, 2021, 12:07

Премьер-министр Украины дал поручение министрам рассмотреть обращение Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая занимается проверкой и оценкой состояния Укрзализныци, и дать оценку работы правления и наблюдательного совета компании

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Шмыгаль дал поручение министрам рассмотреть обращение ВСК Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния "Укрзализныци", и предоставить необходимую информацию.

Так, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська должны в однодневный срок рассмотреть обращение, проанализировать работу компании с 2015 года и, в частности, деятельность наблюдательного совета и правления государственного предприятия по 2017-2021 годы.

Отмечается, что после обработки обращения министры должны предоставить аналитическую информацию для ВСК Верховной Рады.

Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.

Впоследствии глава правления Укрзализныци Жмак заявил, что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".

После этого стало известно, что наблюдательный совет Укрзализныци просил Кабмин уволить Жмака с должности главы правления.

Правительство 17 марта согласовало увольнение Жмака с должности.

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