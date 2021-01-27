Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце

27 января, 2021, 13:58

Верховная Рада приняла постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) для проверки и оценки состояния Укрзализныци, а также расследования фактов возможной бездеятельности или нарушения законодательства органами управления компании

Принятие постановления поддержали 283 народных депутата.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что в 2019 году Укрзализныця показала наихудшие результаты производственной деятельности по всем ее направлениям. Отмечается, что резкое ухудшение производственной дисциплины, состояния безопасности движения поездов происходило с начала 2017 года и до настоящего времени.

Авторы законопроекта отметили, что в 2018-2019 годах был принят ряд регламентных документов, которые фактически вывели предприятие под управление иностранцев, тогда как государство потеряло возможность непосредственного управления.

"Мониторинг систем управления аналогичными предприятиями в крупнейших железных дорогах Европы показывает, что на всех подобных предприятиях сохранен контроль государства. Искусственно созданная ситуация по АО "Украинская железная дорога" недопустима", - считают авторы законопроекта.

Кроме того, отмечается, что из средств массовой информации следует, что реформа Укрзализныци не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с преодолением коррупции не улучшается.

"Есть основания полагать, что бездействие в ответ на непрофессионализм руководства органов управления АО "Украинская железная дорога" с 2017 года по настоящее время привела к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей, что в свою очередь дает основания считать, что финансовые отчеты являются недостоверными, а предприятие имеет негативные финансовые показатели и убытки этого стратегического государственного предприятия ", - подчеркивается в пояснительной записке.

Несмотря на это Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по вопросам проверки и оценки состояния компании, расследование бездействия и нарушений законодательства Украины органами управления Укрзализныци, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

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