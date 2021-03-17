Наблюдательный совет просит Кабмин уволить председателя правления Укрзализныци Жмака
17 марта, 2021, 12:37
Наблюдательный совет Укрзализныци обратился в Кабинет министров с просьбой уволить председателя правления компании Владимира Жмака
Об этом в Telegram сообщил народный депутат партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
"Наблюдательный совет Укрзализныци обратился в Кабмин с просьбой уволить председателя правления Жмака", - написал нардеп.
- Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.
- Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".
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