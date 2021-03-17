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Espreso.tvЭкономикаНаблюдательный совет просит Кабмин уволить председателя правления Укрзализныци Жмака

Наблюдательный совет просит Кабмин уволить председателя правления Укрзализныци Жмака


фото: tva.ua
Наблюдательный совет Укрзализныци обратился в Кабинет министров с просьбой уволить председателя правления компании Владимира Жмака

Об этом в Telegram сообщил народный депутат партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

"Наблюдательный совет Укрзализныци обратился в Кабмин с просьбой уволить председателя правления Жмака", - написал нардеп.

  • Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.
  • Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".

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