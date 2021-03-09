Председатель Укрзализныци назвал "недоразумением" запрос главы ВСК Рады по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа от УЗ"

9 марта, 2021, 10:58

Глава правления Укрзализныци Владимир Жмак назвал "недоразумением" запрос председателя временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа от УЗ"

Об этом председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак написал в Telegram.

"Недавно УЗ получила первый объемный запрос от ВСК, на который мы уже начали предоставлять информацию.

Каково же было мое удивление, когда, даже не дождавшись от УЗ ответы, Председатель ВСК Гришина Ю. сообщила на своей странице в фейсбуке о результатах первого заседания комиссии. Для тех, кто "не в теме": ВСК приняла решение о направлении "обращение премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательному совету УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании", - написал Жмак.

Председатель правления при этом заметил, что обоснованием создания ВСК стало резкое ухудшение показателей производственной деятельности Укрзализныци с 2017 по 2020 годы.

Кроме того, по его словам, на заседание ВСК были приглашены только министр и члены наблюдательного совета Укрзализныци. Члены же правления компании на заседание не были приглашены вообще.

"Надеюсь, что распространенная Председателем ВСК в фейсбуке информация - просто недоразумение и вместе с членами ВСК мы будем сотрудничать над тем, чтобы понять первопричины" крутого пике "УЗ с 2017 по 2020 годы", - подчеркнул Жмак.

В свою очередь, руководитель ВСК по проверке и оценке состояния Укрзализныци народный депутат Юлия Гришина на своей странице в Facebook напомнила, что в мае прошлого года ревизия компании выявила нарушения почти на 12 млрд грн.

По ее словам, ВСК приняла решение обратиться к премьер-министру, министру инфраструктуры, а также в наблюдательный совет Укрзализныци для оценки компетентности нынешнего председателя правления компании, деятельность которого комиссия планирует рассмотреть с заслушиванием членов правления на следующем заседании.

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