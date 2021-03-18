Оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, пока я не вижу, - Зеленский

18 марта, 2021, 15:09

По словам президента Владимира Зеленского, против вакцины AstraZeneca ведется информационная война

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Я бы реагировал на факты, если можно. Прежде всего, мы точно с вами понимаем, что Бельгия, США, Великобритания, Польша, Австралия, многие серьезные стран мира ... никто не остановил вакцинацию вакциной AstraZeneca, это первое. Украина в том числе. Это факт. Второй факт. Количество смертей в мире, которые связывают с вакциной AstraZeneca ... Доказательств никаких нет, и это ВОЗ официально говорит.Третий факт - в Украине есть вакцина, единственная пока, которая доставлена в Украину, - это вакцина Covieshild-AstraZeneca Института Серум из Индии. И в этом факте, хочу подчеркнуть, на сегодня мы с 500 тыс. вакцин и на этом, я считаю, низком уровне доверия населения мира к вакцинации и очень низком уровне доверия именно украинцев к вакцинации мы вакцинировали сегодня около 90 тыс. людей. Из 90 тыс. человек у нас ни одного летального случая. И это также факт ", - сказал Зеленский.

По его словам, на вакцину AstraZeneca происходит информационная атака по всему миру.

"Я сам вакцинировался этой вакциной ... Первая у меня была вакцинация. И я, как уже говорил, стою перед вами, говорю, нормально себя чувствую, и это также факт. Поэтому я считаю, что это серьезное очень противодействие информационная против этой вакцины . Она самая доступная. Я не знаю, кем она, эта война, начата, но на уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу ", - отметил президент.

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.

В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Такие же заявления сделали Великобритания, Австралия и Канада

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