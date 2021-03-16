Италия и Франция готовы возобновить прививки вакциной от AstraZeneca

Об этом сообщает Reuters .

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал последние комментарии от Европейского агентства по лекарствам "обнадеживающими".

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Он отметил, что лидеры договорились возобновить вакцинацию этим препаратом в своих странах. Они ждут итогового заключения от агентства 18 марта и тогда они возобновят процесс.