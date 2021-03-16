Италия и Франция готовы возобновить прививки вакциной от AstraZeneca
16 марта, 2021, 22:50
Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
Об этом сообщает Reuters .
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал последние комментарии от Европейского агентства по лекарствам "обнадеживающими".
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Он отметил, что лидеры договорились возобновить вакцинацию этим препаратом в своих странах. Они ждут итогового заключения от агентства 18 марта и тогда они возобновят процесс.
- Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
- После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.
- В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.
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