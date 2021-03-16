 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоИталия и Франция готовы возобновить прививки вакциной от AstraZeneca

Италия и Франция готовы возобновить прививки вакциной от AstraZeneca


фото: Reuters
Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Об этом сообщает Reuters .

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и назвал последние комментарии от Европейского агентства по лекарствам "обнадеживающими".

Читайте также: Великобритания, Австралия и Канада продолжат использовать вакцину AstraZeneca

Он отметил, что лидеры договорились возобновить вакцинацию этим препаратом в своих странах. Они ждут итогового заключения от агентства 18 марта и тогда они возобновят процесс.

  • Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.
  • После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.
  • В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 марта, 2021 среда

16 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать