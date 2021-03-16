16 марта, 2021, 15:56

Великобритания, Австралия и Канада продолжат использовать вакцину AstraZeneca, несмотря на сообщения об осложнениях, которые могут быть связаны с введением препарата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в частности, заявил , что вакцина AstraZeneca безопасна.

На вопрос, может ли он заверить людей в том, что препарат безопасен, Джонсон ответил: "Да, могу".

"MHRA (британский регулирующий орган по лекарствам) - один из самых жестких и опытных регулирующих органов в мире. Они вообще не видят причин прекращать программу вакцинации", - резюмировал британский премьер.

Как сообщил главный врач Австралии Пол Келли, вакцина AstraZeneca успешно защищает от COVID-19 и ее следует продолжать использовать, пишет Reuters .

По его словам, австралийское правительство остается уверенным в вакцине, так как пока нет доказательств того, что она вызывает образование тромбов. Келли отметил, что сообщения о побочных эффектах будут исследованы в качестве "меры предосторожности".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в правительстве страны не видят рисков в применении вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Он отметил, что канадские специалисты тщательно следят за тем, "что происходит с конкретной партией вакцины, которую используют в Европе", сообщает Укринформ.

Трюдо подчеркнул, что его мать, 72-летняя Маргарет Трюдо, сделала прививку против COVID-19.

Он добавил, что и сам охотно вакцинируется, но не будет опережать свою очередь.

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таилпнду приняли аналогичное решение.

В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

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