Лига Европы: расписание матчей и трансляций 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. повторные матчи
18 марта
19:55 "Молде" (Норвегия) - "Гранада" (Испания), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 0: 2)
19:55 "Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 3: 1)
19:55 "Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 1" (первый матч - 0: 3)
19:55 "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3" (первый матч - 0: 2)
22:00 "Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 2" (первый матч - 2: 0)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 0: 3)
22:00 "Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3" (первый матч - 1: 1)
22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Чехия), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 1: 1)
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу".
- В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед".
- В параллельной встрече нидерландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромно проиграл итальянской "Роме" .
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