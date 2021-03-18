Лига Европы: расписание матчей и трансляций 1/8 финала

18 марта, 2021, 07:55

В четверг, 18 марта, будут сыграны все повторные матчи 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. повторные матчи

18 марта

19:55 "Молде" (Норвегия) - "Гранада" (Испания), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 0: 2)

19:55 "Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 3: 1)

19:55 "Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 1" (первый матч - 0: 3)

19:55 "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3" (первый матч - 0: 2)

22:00 "Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 2" (первый матч - 2: 0)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 0: 3)

22:00 "Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на "Volia Football HD" и телеканале "Футбол 3" (первый матч - 1: 1)

22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Чехия), прямая трансляция на "Volia Football HD" (первый матч - 1: 1)