"Шахтер" позорно проиграл "Роме" в Лиге Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Рома" сумела забить "Шахтеру" целых 3 мяча. Украинцы не сумели ничем ответить на голы итальянцев. За "волков" отличились Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини.
Ответный матч состоится 18 марта в Киеве.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 3:0
Голы: Пеллегрини, 23 Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77
"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Алан Патрик (Соломон, 79), Майкон, Тайсон (Судаков, 79), Тете (Коноплянка, 87), Марлос (Антонио, 87), Мораес (Дентиньо, 76 ).
"Рома": Лопес, Кристаном, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара (Ибанез, 79), Вильяр, Спинаццола, Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини (Перес, 79), Мхитарян (Майораля, 35).
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанском "Вильярреала" .
- В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед".
- В параллельной встрече нидерландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз" .
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