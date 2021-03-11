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Espreso.tvСпорт"Шахтер" позорно проиграл "Роме" в Лиге Европы

"Шахтер" позорно проиграл "Роме" в Лиге Европы


фото: Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Роме"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Рома" сумела забить "Шахтеру" целых 3 мяча. Украинцы не сумели ничем ответить на голы итальянцев. За "волков" отличились Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини.

Ответный матч состоится 18 марта в Киеве.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 3:0

Голы: Пеллегрини, 23 Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Алан Патрик (Соломон, 79), Майкон, Тайсон (Судаков, 79), Тете (Коноплянка, 87), Марлос (Антонио, 87), Мораес (Дентиньо, 76 ).

"Рома": Лопес, Кристаном, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара (Ибанез, 79), Вильяр, Спинаццола, Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини (Перес, 79), Мхитарян (Майораля, 35).

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