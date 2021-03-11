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Espreso.tvСпортЛига Европы: "Аякс" без проблем разгромил "Янг Бойз"

Лига Европы: "Аякс" без проблем разгромил "Янг Бойз"


фото: Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы голландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча команд в Амстердаме завершилась со счетом 3:0. За "Аякс" забили Дэви Классен, Тадич и Брайан Бробби. "Янг Бойз" не нанес ни одного удара в створ ворот голландцев.

Ответный матч состоится через неделю, 18 марта.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:0

Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90+2

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