Лига Европы: "Аякс" без проблем разгромил "Янг Бойз"
11 марта, 2021, 22:09
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы голландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Встреча команд в Амстердаме завершилась со счетом 3:0. За "Аякс" забили Дэви Классен, Тадич и Брайан Бробби. "Янг Бойз" не нанес ни одного удара в створ ворот голландцев.
Ответный матч состоится через неделю, 18 марта.
Лига Европы
1/8 финала
11 марта
"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:0
Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90+2
- 11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанском "Вильярреалу" .
- В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти