Лига Европы: "Аякс" без проблем разгромил "Янг Бойз"

11 марта, 2021, 22:09

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы голландский "Аякс" разгромил швейцарский "Янг Бойз"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Встреча команд в Амстердаме завершилась со счетом 3:0. За "Аякс" забили Дэви Классен, Тадич и Брайан Бробби. "Янг Бойз" не нанес ни одного удара в створ ворот голландцев.

Ответный матч состоится через неделю, 18 марта.

Лига Европы

1/8 финала

11 марта

"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) 3:0

Голы: Классен, 62, Тадич, 82, Бробби, 90+2

11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанском "Вильярреалу" .

В центральном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью против английского "Манчестер Юнайтед".