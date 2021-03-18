Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной

18 марта, 2021, 19:03

В ЕС заявляют, что не обнаружили связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Об этом исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук заявила на брифинге, передает Еспресо.TV .

По словам Кук, специалисты агентства не обнаружили связи между тромбоэмболическими осложнениями у привитых и вакциной AstraZeneca, но "не могут полностью ее исключить".

Регулятор продолжит изучать возможную связь редких случаев тромбоза с препаратом AstraZeneca. Кук призвал отслеживать возможные побочные эффекты вакцинации и предупреждать о них перед прививкой.

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"Когда вы вакцинируете миллионы человек, возникновение редких или серьезных состояний неизбежно ... Наша роль как регулятора - быстро выявить такие случаи и установить, имеют ли они отношение к вакцине или являются результатом болезней, которые случайно совпадают по времени с вакцинацией", - отметила Эмер Кук.

Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии, стран Балтии, Румынии и Таиланда приняли аналогичное решение.

В то же время, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск образования тромбов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила , что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Такие же заявления сделали Великобритания, Австралия и Канада

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