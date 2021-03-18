Чемпион мира отказался драться с Ломаченко

18 марта, 2021, 22:22

Чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Оскар Вальдес не станет драться с украинским боксером Василием Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter журналиста Стива Кима.

По словам Франка Эспинозы, который является менеджером Оскара Вальдеса, мексиканец не заинтересован в поединке против Ломаченко.

"Франк Эспиноза, менеджер чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе Оскара Вальдеса, рассказал мне, что какие-либо слухи о поединке с Василием Ломаченко вообще не соответствуют действительности. Не было никаких переговоров, но он сказал, что они с Вальдесом хотят провести еще два боя в 2021 году ", - написал Ким.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

30-летний Вальдес владеет титулом чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBC.

Steve Kim (@ SteveKim323) March 17, 2021

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