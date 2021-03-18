Чемпион мира отказался драться с Ломаченко
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter журналиста Стива Кима.
По словам Франка Эспинозы, который является менеджером Оскара Вальдеса, мексиканец не заинтересован в поединке против Ломаченко.
"Франк Эспиноза, менеджер чемпиона мира по версии WBC в первом легком весе Оскара Вальдеса, рассказал мне, что какие-либо слухи о поединке с Василием Ломаченко вообще не соответствуют действительности. Не было никаких переговоров, но он сказал, что они с Вальдесом хотят провести еще два боя в 2021 году ", - написал Ким.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
30-летний Вальдес владеет титулом чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBC.
Steve Kim (@ SteveKim323) March 17, 2021
- 15 марта глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал имена потенциальных оппонентов Василия Ломаченко , среди которых был Оскар Вальдес.
- 17 марта Василий Ломаченко заявил, что может прекратить сотрудничество с Арумом ради боя против чемпиона мира WBC Девина Хейни из США.
- 17 марта стало известно, что Ломаченко может провести бой против Вальдеса .
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