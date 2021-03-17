Ломаченко предложили провести чемпионский бой в новой весовой категории
17 марта, 2021, 19:42
Украинский боксер Василий Ломаченко может провести бой против мексиканца Оскара Вальдеса
Об этом сообщает журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум в twitter.
По информации источника, Оскар Вальдес начал переговоры о своем следующем бое и предложил Василию Ломаченко провести поединок. Пока не сообщается, что об этом думает украинец.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61.2 кг).
30-летний Вальдес владеет титулом чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBC.
Daniel Gastelum (@DanielGastelumV) March 16, 2021
- 17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не состоится, поскольку американец решил сменить весовую категорию.
- 15 марта глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил имена потенциальных оппонентов Ломаченко, среди которых был Вальдес.
- 17 марта Василий Ломаченко заявил, что может прекратить сотрудничество с Арумом ради боя против чемпиона мира WBC Девина Хейни из США.
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