Ломаченко предложили провести чемпионский бой в новой весовой категории

17 марта, 2021, 19:42

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести бой против мексиканца Оскара Вальдеса

Об этом сообщает журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум в twitter.

По информации источника, Оскар Вальдес начал переговоры о своем следующем бое и предложил Василию Ломаченко провести поединок. Пока не сообщается, что об этом думает украинец.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61.2 кг).

30-летний Вальдес владеет титулом чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBC.

Daniel Gastelum (@DanielGastelumV) March 16, 2021

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