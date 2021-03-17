Ломаченко решился на отчаянный шаг ради чемпионского боя

17 марта, 2021, 09:55

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что может прекратить сотрудничество с промоутером Бобом Арумом ради боя против чемпиона мира WBC Девина Хейни из США

Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube канала SNOWQUEENLA.

По его словам, самым желанным его соперником является Хейни, которому без боя отдали титул чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), принадлежащий Ломаченко.

"Для меня это лучший вариант. В Хейни настоящий пояс WBC, я завоевал в поединке с Кэмпбеллом. Мне дали франчайзинговый титул, а мой пояс перешел к нему автоматически. Он получил пояс без боя. Я готов провести с ним бой. Как договориться? вопрос не ко мне и не к Хейни, а к нашим промоутеров. Они должны договариваться об этом ", - сказал Ломаченко.

Он добавил, что если его промоутер Боб Арум устроит этот бой с представителем американца Эдди Хирном, то он дождется окончания контракта с компанией Top Rank и договорится с Девином Хейни самостоятельно.

"Здесь два варианта - либо Арум договаривается с Хирный и в течение года мы проводим этот поединок, или ждем, когда у меня заканчивается контракт с Top Rank и я смело подписываю соглашение с Хейни", - сказал Ломаченко.

Где он Хейни обладает титулом "регулярного" чемпиона WBC. В то же время в организации есть выше статусом "франчайзинговый" пояс, который у Василия Ломаченко в октябре 2020 отобрал другой американец Теофимо Лопес.

16 марта стало известно, что Боб Арум отказался организовывать бой Василия Ломаченко против Девина Хейни из-за нежелания идти на компромисс в вопросе прав на трансляцию поединка.

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