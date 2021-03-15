 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортПромоутер назвал тройку потенциальных соперников для Ломаченко

Промоутер назвал тройку потенциальных соперников для Ломаченко


фото: Getty Images
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил имена потенциальных оппонентов Василия Ломаченко

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам Арума, Ломаченко может провести бой против Девина Хейни, Оскара Вальдеса или Райана Гарсии.

"Лома против Хейни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок. Вообще есть много хороших вариантов для Ломы... Лома, пожалуй, может драться с Райаном Гарсией. Или же, если он хочет спуститься в весе, Оскар Вальдес - крутой бой для Ломы", - сказал Боб Арум.

В октябре 2020 Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61.2 кг).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать