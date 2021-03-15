Промоутер назвал тройку потенциальных соперников для Ломаченко

15 марта, 2021, 16:14

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум озвучил имена потенциальных оппонентов Василия Ломаченко

Об этом сообщает Vringe.com.

По словам Арума, Ломаченко может провести бой против Девина Хейни, Оскара Вальдеса или Райана Гарсии.

"Лома против Хейни? Это бой, который мы обязательно рассмотрим. У них был бы реально хороший поединок. Вообще есть много хороших вариантов для Ломы... Лома, пожалуй, может драться с Райаном Гарсией. Или же, если он хочет спуститься в весе, Оскар Вальдес - крутой бой для Ломы", - сказал Боб Арум.

В октябре 2020 Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO, WBC, WBA и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61.2 кг).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет, поскольку американец решил сменить весовую категорию.

15 марта Теофимо Лопес-старший рассказал, что раньше считал Василия Ломаченко лучшим боксером мира.

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