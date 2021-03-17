Разумков оценил возможность денонсации Радой Харьковских соглашений

17 марта, 2021, 22:00

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил о возможности того, что Верховная Рада проголосует за денонсацию Харьковских соглашений

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, законопроект по этому вопросу передан на рассмотрение комитетов.

Разумков отметил, что странным является то, что такой "закон сохраняется в качестве законодательного акта".

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Он сказал, что поддерживает принятие решения о денонсации.

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"По состоянию на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрана", - добавил спикер.

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение.