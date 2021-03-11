Данилов: СБУ проверит 236 экс-нардепов за ратификацию Харьковских соглашений
СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение.
По словам Данилова решение Верховной Рады о ратификации квартирования российского Черноморского флота в Севастополе открыло дорогу к аннексии Крыма.
"Харьковские соглашения ратифицировали очень быстро, через 4 дня после подписания. СБУ может возбудить дело по статье "государственная измена". Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", - сказал секретарь Совбеза Алексей Данилов.
Среди других он назвал фамилию тогдашнего спикера Владимира Литвина, который сейчас предлагает себя на должность ректора КНУ имени Шевченко. Данилов заметил, что тот не имеет морального права этого делать.
Полный список нардепов, ратифицировавших Харьковские соглашения - по ссылке.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти