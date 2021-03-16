16 марта, 2021, 17:32

Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "Харьковских соглашений"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Они проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию по делу.

Среди прочего, обыски проводились в:

Верховной Раде и комитетах;

Главном научно-экспертном управлении ВР;

Совете национальной безопасности и обороны

Министерстве иностранных дел;

Кабинете Министров.

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Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашняя власть понимала последствия подписания и принятия соглашений.

В частности, об увеличении количества войск и и спецслужб РФ в Крыму, которые в дальнейшем участвовали в оккупации полуострова.

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение ..