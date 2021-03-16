Расследование по "Харьковским соглашениям": СБУ провела обыски в Раде, СНБО, МИД и Кабмине
16 марта, 2021, 17:32
Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "Харьковских соглашений"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Они проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию по делу.
Среди прочего, обыски проводились в:
- Верховной Раде и комитетах;
- Главном научно-экспертном управлении ВР;
- Совете национальной безопасности и обороны
- Министерстве иностранных дел;
- Кабинете Министров.
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Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашняя власть понимала последствия подписания и принятия соглашений.
В частности, об увеличении количества войск и и спецслужб РФ в Крыму, которые в дальнейшем участвовали в оккупации полуострова.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение ..
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