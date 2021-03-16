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Espreso.tvОбществоРасследование по "Харьковским соглашениям": СБУ провела обыски в Раде, СНБО, МИД и Кабмине

Расследование по "Харьковским соглашениям": СБУ провела обыски в Раде, СНБО, МИД и Кабмине


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "Харьковских соглашений"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Они проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию по делу.

Среди прочего, обыски проводились в:

  • Верховной Раде и комитетах;
  • Главном научно-экспертном управлении ВР;
  • Совете национальной безопасности и обороны
  • Министерстве иностранных дел;
  • Кабинете Министров.

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Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашняя власть понимала последствия подписания и принятия соглашений.

В частности, об увеличении количества войск и и спецслужб РФ в Крыму, которые в дальнейшем участвовали в оккупации полуострова.

  • СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение ..

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