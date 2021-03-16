В Раде зарегистрировали законопроект о денонсации Харьковских соглашений
Об этом говорится в карточке законопроекта.
Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.
Авторы - нардепы от фракции "Слуга народа" Александр Аликсийчук и Олег Дунда.
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"Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион", - подчеркивается в пояснительной записке.
- Харьковские соглашения - документ между Украиной и Российской Федерацией, подписанный в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым, согласно которому срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года.
- Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.
- Денонсировано в одностороннем порядке Государственной Думой РФ 31 марта 2014.
- СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение.
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