В Раде зарегистрировали законопроект о денонсации Харьковских соглашений

16 марта, 2021, 18:45

В Верховной Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения

Об этом говорится в карточке законопроекта.

Последний этап прохождения документа - прорабатывается в комитете.

Авторы - нардепы от фракции "Слуга народа" Александр Аликсийчук и Олег Дунда.

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"Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион", - подчеркивается в пояснительной записке.

Харьковские соглашения - документ между Украиной и Российской Федерацией, подписанный в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым, согласно которому срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года.

Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

Денонсировано в одностороннем порядке Государственной Думой РФ 31 марта 2014.

СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений от 27 апреля 2010 года и действия 236 депутатов, которые поддержали это решение.