Правительство согласовало увольнение главы Укрзализныци Жмака
17 марта, 2021, 13:42
Кабинет министров согласовал прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 марта, передает Еспресо.TV .
Правительство согласовало досрочное прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.
Выполнение обязанностей положили на Ивана Юрика.
- Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.
- Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".
- Впоследствии, наблюдательный совет Укрзализныци обратилась в Кабинет министров с просьбой уволить председателя правления компании Владимира Жмака.
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