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Правительство согласовало увольнение главы Укрзализныци Жмака

Кабинет министров согласовал прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 17 марта, передает Еспресо.TV .

Правительство согласовало досрочное прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака.

Выполнение обязанностей положили на Ивана Юрика.

  • Напомним, 27 января Верховная Рада поддержала создание следственной комиссии для расследования коррупции на Укрзализныце.
  • Впоследствии председатель правления Укрзализныци Жмак заявил , что временная следственная комиссия Рады направила запрос в Кабмин по оценке компетентности правления компании "не дождавшись ответа УЗ".
  • Впоследствии, наблюдательный совет Укрзализныци обратилась в Кабинет министров с просьбой уволить председателя правления компании Владимира Жмака.

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