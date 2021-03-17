Один из лучших бомбардиров "Реала" рассказал, хочет, чтобы Роналду вернулся в Испанию

17 марта, 2021, 17:37

Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор признался, что в испанском топ-клубе все были бы рады возвращению Криштиану Роналду

Об этом сообщает ESPN .

По словам Винисиуса, в "Реале" все будут рады видеть Роналду, потому что он настоящая легенда мадридского клуба.

"Криштиану - легенда этого клуба. Он многого достиг. Не могу ничего добавить, потому что не знаю, что происходит, но все в "Реале" всегда будут рады видеть Роналду здесь", - сказал Винисиус.

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Однако, после вылета туринцев из 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды.

"Юве" тоже не против трансфера, так как у Роналду слишком большая зарплата - 31 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.

На счету Винисиуса Жуниора 34 матча, 4 мяча и 5 результативных передач. 20-летний бразилец третий в рейтинге лучших бомбардиров "Реала" в этом сезоне.

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