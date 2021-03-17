Один из лучших бомбардиров "Реала" рассказал, хочет, чтобы Роналду вернулся в Испанию
Об этом сообщает ESPN .
По словам Винисиуса, в "Реале" все будут рады видеть Роналду, потому что он настоящая легенда мадридского клуба.
"Криштиану - легенда этого клуба. Он многого достиг. Не могу ничего добавить, потому что не знаю, что происходит, но все в "Реале" всегда будут рады видеть Роналду здесь", - сказал Винисиус.
Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Однако, после вылета туринцев из 1/8 финала Лиги чемпионов португалец задумался о смене команды.
"Юве" тоже не против трансфера, так как у Роналду слишком большая зарплата - 31 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел за "Ювентус" 32 матча, забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи.
На счету Винисиуса Жуниора 34 матча, 4 мяча и 5 результативных передач. 20-летний бразилец третий в рейтинге лучших бомбардиров "Реала" в этом сезоне.
- 11 марта стало известно, что "Ювентус" рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду.
- 12 марта сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Роналду может вернуться в мадридский "Реал".
- После этого главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на возможное возвращение Криштиану Роналду
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