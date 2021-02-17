Промоутер окончательно "поставил крест" на реванше Ломаченко с Лопесом

17 февраля, 2021, 09:05

Реванш между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом не произойдет, поскольку американец решил изменить весовую категорию

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум, сообщает vRINGe.com .

По его словам, после боя Теофимо Лопеса против австралийца Джорджа Камбососа в легком весе (до 61,2 кг), он хочет сразу вывести американца победителя поединка между еще одним боксером из США Хосе Рамиресом и британцем Джошем Тейлором за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63, 5 кг).

"Имел беседу с отцом Лопеса, они собираются переходить в 63,5 кг. И я надеюсь, что победитель боя Хосе Рамирес - Джош Тейлор, мы рассчитываем провести в мае, будет драться с Теофимо. В Лопеса будет возможность добиться чего-то по-настоящему выдающегося и стать первым бойцом в современной эпохе, которому удалось завоевать абсолютное чемпионство в двух разных дивизионах ", - сказал Арум, который также является промоутером Рамиреса и Тейлора.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

9 февраля стало известно, что Теофимо Лопес проведет первую защиту звания абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососаю.

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