 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортПромоутер окончательно "поставил крест" на реванше Ломаченко с Лопесом

Промоутер окончательно "поставил крест" на реванше Ломаченко с Лопесом


фото: Getty Images
Реванш между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом не произойдет, поскольку американец решил изменить весовую категорию

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум, сообщает vRINGe.com .

По его словам, после боя Теофимо Лопеса против австралийца Джорджа Камбососа в легком весе (до 61,2 кг), он хочет сразу вывести американца победителя поединка между еще одним боксером из США Хосе Рамиресом и британцем Джошем Тейлором за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63, 5 кг).

"Имел беседу с отцом Лопеса, они собираются переходить в 63,5 кг. И я надеюсь, что победитель боя Хосе Рамирес - Джош Тейлор, мы рассчитываем провести в мае, будет драться с Теофимо. В Лопеса будет возможность добиться чего-то по-настоящему выдающегося и стать первым бойцом в современной эпохе, которому удалось завоевать абсолютное чемпионство в двух разных дивизионах ", - сказал Арум, который также является промоутером Рамиреса и Тейлора.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 февраля, 2021 среда

16 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать