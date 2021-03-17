Ломаченко назвал фаворита боя Джошуа - Фьюри
17 марта, 2021, 15:51
Украинский боксер Василий Ломаченко назвал Тайсона Фьюри фаворитом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа
Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube канала SNOWQUEENLA.
По его словам, Тайсон Фьюри имеет лучшие шансы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
"Если слухи о бое - это правда, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри", - сказал Ломаченко.
Фьюри удерживает титул WBC (Всемирного боксерского совета). 15 марта он подписал контракт на два поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Джошуа, который владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 15 марта промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- 16 марта стало известно, что Джошуа и Фьюри получат за поединок за титул абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый.
- 17 марта стало известно, что организаторы поединка между Джошуа и Тайсоном Фьюри не могут определиться с местом его проведения.
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