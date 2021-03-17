Ломаченко назвал фаворита боя Джошуа - Фьюри

17 марта, 2021, 15:51

Украинский боксер Василий Ломаченко назвал Тайсона Фьюри фаворитом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против Энтони Джошуа

Об этом Ломаченко заявил в интервью YouTube канала SNOWQUEENLA.

По его словам, Тайсон Фьюри имеет лучшие шансы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Если слухи о бое - это правда, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри", - сказал Ломаченко.

Фьюри удерживает титул WBC (Всемирного боксерского совета). 15 марта он подписал контракт на два поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Джошуа, который владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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