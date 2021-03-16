Обнародованы сумасшедшие гонорары Джошуа и Фьюри в главном бою года
Об этом сообщает Mirror .
По данным издания, гонорар каждого из боксеров за первый бой составит 100 млн фунтов - около $138,5 млн.
За бой-реванш победитель первой встречи получит 60% призового фонда, его соперник - 40%.
Оба поединка должны состояться в 2021 году. Первая встреча запланирована на июнь-июль. Вероятно, она пройдет в Саудовской Аравии.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Энтони Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
- Напомним, 15 марта промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти