Обнародованы сумасшедшие гонорары Джошуа и Фьюри в главном бою года

16 марта, 2021, 09:14

Британские тяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри получат за поединок за титул абсолютного чемпиона мира по 100 млн фунтов каждый

Об этом сообщает Mirror .

По данным издания, гонорар каждого из боксеров за первый бой составит 100 млн фунтов - около $138,5 млн.

За бой-реванш победитель первой встречи получит 60% призового фонда, его соперник - 40%.

Оба поединка должны состояться в 2021 году. Первая встреча запланирована на июнь-июль. Вероятно, она пройдет в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Энтони Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Напомним, 15 марта промоутер Эдди Хирн заявил, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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